"Credo che in questo momento l’Italia abbia una batteria di attaccanti davvero importante", ha detto l'allenatore Leonardo Semplici a Radio Sportiva, dove ha parlato di alcuni temi attuali del calcio italiano: da Pio Esposito, protagonista del momento, a Italia-Israele, passando per la lotta scudetto. "Era da tempo che non si vedevano così tanti giocatori offensivi di qualità, e questo ci fa ben sperare per il futuro e, naturalmente, per la qualificazione ai Mondiali" ha continuato sull'attaccante dell'Inter reduce dal suo primo gol con la Nazionale italiana.

Sulla partita Italia–Israele e sul contesto politico.

“È vero, purtroppo le cose accadute sono state molto gravi. Da uomo di sport uno cerca di non pensarci, ma sono situazioni che toccano l’animo di tutti noi. Mi auguro che si giochi una partita di calcio e non una partita politica. Non è facile mettere alle spalle ciò che è successo, ma il campo può aiutare a ritrovare un po’ di serenità, e magari anche questa gara potrà servire a questo".

Sulla corsa scudetto.

"Credo che le favorite restino il Napoli, che ha vinto lo scudetto, e l’Inter, che secondo me ha ancora oggi la rosa migliore e potrà lottare fino alla fine. Poi c’è il Milan, che con l’arrivo di Allegri ha portato un’identità diversa rispetto al recente passato, e la Roma di Gasperini che può essere la sorpresa. È un campionato avvincente, ma credo che alla fine le due favorite restino Napoli e Inter".