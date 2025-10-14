Solo 157 minuti in stagione per Bisseck, chiuso da Akanji in difesa. In Germania si fanno insistenti le voci di un suo possibile addio nella finestra invernale di calciomercato, con l'Inter che inizia a guardarsi attorno. Occhio al possibile incastro con il Crystal Palace. A maggio Neymar è stato proposto all'Inter.

Sezione: Focus / Data: Mar 14 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
