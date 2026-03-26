Dopo l’esordio con la Italia contro l’Irlanda del Nord, l'obiettivo nerazzurro Marco Palestra ha raccontato a Sky Sport tutta la sua emozione per una serata indimenticabile: “L’emozione è stata unica, ho vissuto qualcosa che si vive una volta sola. Sono contentissimo del mio debutto e della vittoria, devo ringraziare tutti perché mi hanno fatto sentire parte integrante della squadra come se lo fossi da tanto tempo”.

Il giovane azzurro ha poi sottolineato il ruolo fondamentale del Cagliari e del ct Gennaro Gattuso nel suo percorso: “Lo devo in primis al Cagliari, per quello che sto facendo. Poi mister Gattuso mi ha fatto sentire a mio agio e mi ha dato una grande mano. Qui mi sento bene e sento che posso esprimere le mie qualità”.

Sul sogno Mondiale: “Sappiamo tutti quanto sia importante andarci, ma fin dal primo giorno ho visto un atteggiamento fantastico e una squadra con la mente libera”.

Infine, un pensiero speciale dopo il fischio finale: “In campo sei concentrato, ma dopo ho visto la mia famiglia e i miei amici. Mi hanno fatto vivere un’emozione grandissima”.