Nonostante i 78 anni il richiamo del pallone continua a essere forte. Ed è così che Roy Hodgson, che nel lungo curriculum vanta due esperienza separate sulla panchina dell'Inter, è tornato ad allenare a due anni dall'ultima esperienza, con il Crystal Palace. A chiamarlo il Bristol City (16esimo in Championship) per guidarlo fino al termine della stagione.

"Ho avuto un ottimo confronto con la società e sono davvero entusiasta di avere la possibilità di aiutare il club fino al termine della stagione. Ci metteremo subito al lavoro con l'obiettivo di ottenere un grande risultato già in occasione del Venerdì Santo", le parole dell'allenatore inglese.