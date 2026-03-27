Spazio ai playoff mondiali e alla Nazionale azzurra dopo il successo di ieri contro l'Irlanda del Nord. I nerazzurri, Calhanoglu e Zielinski si giocheranno martedì l'ultima possibilità di andare al Mondiale.
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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 27 marzo 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - In Primo Piano
Rivivi la diretta! Sarà BOSNIA-ITALIA, azzurri al MONDIALE sì o no? Gli "INTERNAZIONALI" al RUSH FINALE
Serata InterNazionale a tutti gli effetti: tra playoff Mondiale e amichevoli, solo vittorie per i nerazzurri
Il problema non l'è l'ITALIA è l'ITAL-INTER. A nessuno FREGA del MONDIALE e ci si VENDE per DUE LIKE
Sport - La strategia del Barça: prima il sì di Bastoni, poi la trattativa (al ribasso) con l'Inter. Dopo la sosta...
videoBergomi: "Il Napoli può vincerle tutte, bisogna capire che farà l'Inter. Con Lautaro vedo meglio Esposito"
Zielinski eroe di Polonia: "Ora un'altra finale. Sostituzione? Dopo i problemi dell'anno scorso ho deciso che..."
Calhanoglu: "L'infortunio ha influito sul mio morale, ho cercato di restare forte. L'Inter e Chivu mi hanno aiutato"
Altre notizie
Venerdì 27 mar
- 20:27 Irlanda del Nord, l'analisi di O'Neill: "Tonali, Locatelli e Barella formano una mediana esperta"
- 20:13 Delio Rossi: "L'anno scorso l'Inter è arrivata in fondo a tutto, per dare un giudizio bisogna aspettare"
- 19:59 Clamorosa rimonta dell'Italia U20 sull'Inghilterra: Lavelli e Stabile lanciano la risalita dallo 0-3 al 3-3
- 19:44 Qui Roma - Tegola Wesley: lesione muscolare durante Francia-Brasile. Salterà la sfida contro l'Inter
- 19:30 Il Feyenoord sogna il ritorno di De Vrij. Ma il Fenerbahçe vuole ricomporre la coppia con Skriniar
- 19:15 GdS - Palestra, l'Inter ha tanta concorrenza ma conta su un asso nella manica: Luis Henrique
- 19:00 Rivivi la diretta! Sarà BOSNIA-ITALIA, azzurri al MONDIALE sì o no? Gli "INTERNAZIONALI" al RUSH FINALE
- 18:50 Immobile: "Ho un debole per Pio Esposito, felice dei suoi progressi. Gli interisti trascineranno con la Bosnia"
- 18:35 Bellinazzo: "Grazie alla finale UCL, l'Inter può sostenere costi maggiori avendo un fatturato altissimo"
- 18:20 Bookies - Quote allenatore, il matrimonio tra l'Inter e Fabregas a quota 7,50. Chivu favorito per la riconferma
- 18:05 Casemiro-Manchester United, nessun ripensamento: "Credo davvero che la decisione sia presa e definitiva"
- 17:51 Il Foglio torna a San Siro il 16 aprile: anche il presidente dell'Inter Marotta tra i tanti ospiti illustri
- 17:37 Serata InterNazionale a tutti gli effetti: tra playoff Mondiale e amichevoli, solo vittorie per i nerazzurri
- 17:23 Pjanic avvisa la Nazionale italiana: "In Bosnia c'è tanto entusiasmo, a Zenica ci sarà una bolgia"
- 17:09 Fase finale Primavera 1, la Lega Serie A ha ufficializzato la sede e il programma delle gare
- 16:55 A 78 anni Hodgson torna ad allenare: nuovo ingaggio in Serie B inglese
- 16:41 Frey: "Grato a Lippi per avermi voluto all'Inter. Baggio mi ha salvato la carriera con una telefonata"
- 16:27 Bergomi: "Esposito fa giocare meglio i compagni, ha elettricità. Bastoni ha mostrato attaccamento"
- 16:13 Da Zielinski a Esposito: l'Inter svela i quattro candidati al Betsson Player of the Month di marzo
- 15:59 Italia-Irlanda del Nord, buoni ascolti in TV: oltre 10 milioni di spettatori collegati con Rai 1
- 15:45 Bosnia, Dzeko lancia la sfida all'Italia: "Andare al Mondiale significa tutto, possiamo farcela"
- 15:30 Il problema non l'è l'ITALIA è l'ITAL-INTER. A nessuno FREGA del MONDIALE e ci si VENDE per DUE LIKE
- 15:16 GdS - Inter, idea Sommer come vice: discorso rimandato a giugno. Vicario il preferito, riflessioni su Martinez
- 15:02 SI - Barça o Inter, il futuro di Bastoni è in bilico. I nerazzurri spingono per Solet
- 14:48 Calhanoglu: "Non vogliamo perdere questa gioia. Orgoglioso delle mie 103 presenze in Nazionale"
- 14:34 Qui Roma - Seduta in gruppo per Soulé: sempre più probabile la convocazione per l'Inter
- 14:28 Sport - La strategia del Barça: prima il sì di Bastoni, poi la trattativa (al ribasso) con l'Inter. Dopo la sosta...
- 14:21 Moretto: "L'Inter non rifiuterebbe un'offerta interessante per Thuram. Post Bastoni, il nome forte non è ancora emerso"
- 14:07 TS - Juve, prima contatti esplorativi per Ostigard. Ma è presto per parlare di derby di mercato con l'Inter
- 13:53 Un'ora per Sucic in Croazia-Colombia, Dalic: "Giocatori stanchi e provati, se giocassero due partite intere..."
- 13:38 Svizzera-Germania, Akanji titolare. Yakin: "Inizieremo con la formazione tipo. Difesa a 4, ma potremmo cambiare"
- 13:35 videoLegrottaglie: "Scudetto, è Inter al 90%. Ma occhio al Napoli. Su Bastoni una roba assurda"
- 13:24 Sky - Napoli-Lukaku, braccio di ferro: belga fuori rosa, se non si presenterà a Castel Volturno entro martedì
- 13:10 videoBergomi: "Il Napoli può vincerle tutte, bisogna capire che farà l'Inter. Con Lautaro vedo meglio Esposito"
- 12:56 Mlacic: "Un onore essere stato contattato da un colosso come l'Inter. Spero di essere pronto per quel livello"
- 12:42 Argentina, il pensiero di Scaloni va anche agli assenti: "Lautaro sta rientrando da un infortunio, starà bene"
- 12:28 Colombia-Francia, Thuram dal via? Deschamps: "Forse faccio 11 cambi rispetto alla gara contro il Brasile"
- 12:14 Bonus UEFA per i playoff di Champions League: solo briciole per l'Inter
- 12:00 INTER-NAZIONALI - Brivido CALHANOGLU, super ZIELINSKI, zero fischi per BASTONI
- 11:43 Calhanoglu: "Un ultimo incontro per placare il nostro desiderio". E Arda Guler lo elogia: "Maestro"
- 11:30 TS - Difesa Inter, grandi cambiamenti: tre nomi sul taccuino di Ausilio e Baccin
- 11:16 Urban (CT Polonia): "Le condizioni di Zielinski? Se fosse grave lo saprei già"
- 11:02 A Orlando la Croazia batte in rimonta 2-1 la Colombia. Oltre un'ora in campo per Sucic
- 10:48 GdS - Mkhitaryan continua il recupero: ecco il quadro in vista di Inter-Roma
- 10:34 Capello: "Pio Esposito giocatore vero. Ha un vantaggio su Retegui e Kean"
- 10:20 TS - Kessié, occhio all'Inter: c'è un retroscena su un incontro a febbraio
- 10:06 Zielinski eroe di Polonia: "Ora un'altra finale. Sostituzione? Dopo i problemi dell'anno scorso ho deciso che..."
- 09:52 CdS - Inter, Lautaro è guarito: ora il lavoro su un doppio binario
- 09:38 CdS - Inter, 12 punti persi in A da situazioni di vantaggio: calo fisico o questione mentale?
- 09:24 videoDimarco e Vicario esultano per la vittoria della Bosnia sul Galles: polemica sui social
- 09:10 NerAzzurri, le pagelle dei quotidiani: Barella da 7 per il CdS, nessuna insufficienza
- 08:56 TS - Club europei su Stankovic, l'Inter ha già fatto la sua scelta. E Chivu sa dove piazzarlo
- 08:42 TS - Carlos Augusto tentenna sul rinnovo: ci prova la Roma. E c'è l'Atletico Madrid sullo sfondo
- 08:28 CdS - Bastoni pesantemente nel mirino del Barcellona: c'è un primo feedback dal lato giocatore
- 08:14 CdS - Difesa Inter, è un rebus: torna il nome di Leoni, due addii sicuri
- 08:00 GdS - Frattesi la carta per Koné: l'Inter all'assalto del francese della Roma
- 00:00 Dopo i playoff vedremo chi è da Inter
Giovedì 26 mar
- 23:52 La Croazia sfida in amichevole la Colombia a Orlando, Sucic schierato tra i titolari
- 23:45 Italia, l'obiettivo nerazzurro Palestra dopo il debutto in Nazionale: "Emozione unica, ringrazio il Cagliari"
- 23:43 Sarà la Bosnia l'avversaria dell'Italia in finale playoff: Dzeko agguanta l'1-1, poi trionfo ai rigori
- 23:31 Turchia, Montella: "Pensiamo alla finale, Slovacchia o Kosovo non fa differenza"
- 23:16 Italia, Gattuso: "C'è stato da faticare, non era scontato. Adesso giochiamoci questa finale"
- 23:13 InterNazionali - Troppa Francia per il Brasile, l'amichevole di lusso finisce 2-1. Thuram in campo al 66'
- 23:02 Italia U21, 4-0 degli azzurrini sulla Macedonia del Nord. Baldini: "Forti e maturi, bella prestazione"
- 22:47 InterNazionali - L'Italia si guadagna la finale playoff: Tonali-Kean, Irlanda del Nord ko. Zielinski in gol
- 22:33 Compagnoni: "Lukaku, gesto inaccettabile: mi sembra uno strappo grave con il Napoli"
- 22:18 fcinCalhanoglu, nessun allarme: controlli positivi dopo la sostituzione al 90', martedì ci sarà
- 22:03 Marcolin: "L’Inter deve avere paura di Napoli e Milan, le prossime due saranno decisive"
- 21:48 Napoli, scoppia il caso Lukaku: l'attaccante resta ad allenarsi in Belgio, malumore nel club
- 21:33 Napoli, Buongiorno ricorda lo Scudetto dell'anno scorso: "Un'emozione incredibile"