Spazio ai playoff mondiali e alla Nazionale azzurra dopo il successo di ieri contro l'Irlanda del Nord. I nerazzurri, Calhanoglu e Zielinski si giocheranno martedì l'ultima possibilità di andare al Mondiale.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 27 marzo 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.