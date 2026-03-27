La situazione di Franck Kessié è da seguire con attenzione. Anche lato Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la società italiana più "calda" sul giocatore sembra essere la Juventus, posto che l'ingaggio attuale del centrocampista è fuori portata per il nostro calcio (14 milioni) e dovrà quindi calare nettamente fino 5 milioni più bonus l'anno, per un triennale.

Anche la Roma è in lizza, qualora dovesse cedere Manu Koné, ma non va accantonata la pista Inter. Ausilio voleva infatti il giocatore già in passato e a febbraio ha incontrato l'agente Atangana. Una chiacchierata esplorativa per tenersi aggiornato. Posto che, a centrocampo, le posizioni di Frattesi e Mkhitaryan (si legge ancora) sono tutte da decifrare.