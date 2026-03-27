Se la Bosnia ha ancora una possibilità di qualificarsi al Mondiale lo deve in grande parte a Edin Dzeko, l'autore del gol del pareggio nel match col Galles, poi vinto ai rigori dalla selezione di Sergej Barbarez. Che martedì sfiderà nella gara da dentro o fuori la Nazionale italiana, un'avversaria speciale per l'attaccante dello Schalke, che in Serie A ha vestito le maglie di Roma, Inter e Fiorentina: "Non saprei dire chi possa definirsi favorita - ha detto a UEFA.com -. Giocheremo in casa, ma non possiamo definirci favoriti. Col Galles abbiamo giocato una grande partita, e non era facile. Abbiamo avuto fortuna, ma anche tanta qualità ai rigori. Ora dobbiamo recuperare perché è stata una gara dura, poi proveremo a battere l'Italia. Andare al Mondiale significa tutto, non solo per me, ma anche per queste giovane generazione di giocatori. Possiamo farcela".