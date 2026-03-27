Il primo turno dei playoff scudetto del campionato Primavera 1 si disputerà tra giovedì 21 maggio, quando si sfideranno la quarta e la quinta classificata della regular season, e venerdì 22 maggio, con l'incrocio tra le terza e la sesta.

Le due squadre 'teste di serie', prima e seconda della classe, se la vedranno in semifinale rispettivamente con la vincente della prima e della seconda gara (24 e 25 maggio), allo 'Stadio Curva Fiesole' del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli. Stesso teatro della finale che andrà in scena giovedì 28 maggio. Gli orari di inizio di tutte le gare della Fase Finale saranno resi noti successivamente.