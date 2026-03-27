Manuel Akanji guiderà la difesa della nazionale svizzera che questa sera sfiderà la Germania in un test match prestigioso sulla strada che porta al Mondiale. “Inizieremo con la formazione tipo, con coloro che si sono meritati il posto anche durante le qualificazioni. Ma cercheremo di dare minuti anche a coloro che si sono visti meno. In questo tipo di partite tutti avranno la possibilità di mettersi in mostra", ha spiegato in conferenza stampa il ct elvetico Murat Yakin. Che, poi, non ha escluso sorpresa rispetto alla disposizione della difesa: "Domani partiremo 4, ma potremmo anche cambiare. Essere flessibili è una qualità che dobbiamo avere", le sue parole.
Sezione: News / Data: Ven 27 marzo 2026 alle 13:38 / Fonte: rsi
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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