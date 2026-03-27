Piotr Zielinski non ha terminato la partita contro l'Albania. Il centrocampista della nazionale polacca ha segnato il gol decisivo per la vittoria, ma è stato sostituito poco prima del fischio finale. Il giocatore dell'Inter si è presentato al ritiro con piccoli problemi fisici, che lo hanno costretto ad allenarsi individualmente. Una situazione simile riguarda Jakub Kaminski, che ha lasciato il campo nei minuti di recupero per un problema muscolare.

Tuttavia, il CT Jan Urban ha rassicurato che nessuno dei due giocatori ha riportato infortuni gravi. "Non so ancora tutto con certezza. Il medico non mi ha detto nulla di più serio, ma sospetto che alcuni giocatori abbiano delle contusioni. È difficile dirlo ora, però. Se si trattasse di qualcosa di veramente grave, probabilmente lo saprei già. Non lo sapremo con certezza fino a venerdì", ha dichiarato l'allenatore a TVP Sport subito dopo la partita.

Fortunatamente lo stesso Zielinski nelle interviste post-gara ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche, sostenendo che alla luce dei suoi pregressi preferisce gestirsi al meglio da questo punto di vista ed evitare rischi.