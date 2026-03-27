Ha creato non pochi malumori in Bosnia il video che ha cominciato a circolare dalla serata di ieri e che ritrae Federico Dimarco e Guglielmo Vicario stringere i pugni in segno di esultanza dopo la vittoria ai rigori dei bosniaci contro il Galles.

Martedì prossimo l'Italia si giocherà contro Dzeko e compagni la qualificazione ai Mondiali, a Zenica, in casa degli avversari. Sul profilo X di Bosnian Football la vicenda è stata definita una dimostrazione di "mancanza di rispetto e arroganza, stanno già festeggiando".