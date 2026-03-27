Convincere prima il giocatore, poi iniziare a parlare con il suo club. Questa la strategia del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni, che secondo Sport sarebbe orientato a dire sì ai catalani e a non prendere in considerazione qualsiasi altra opzione in caso di partenza dall'Inter, dove attualmente bonus compresi guadagna, fino al 2028, 7 milioni di euro. Cifra che verrebbe alzata e non di poco dai blaugrana che gli avrebbero già fatto pervenire una bozza di contratto un paio di mesi fa, chiarendo che sarebbe stato un acquisto chiave per il club.
Il Barcellona deve sempre maneggiare con prudenza i costi degli ingaggi, ma per Bastoni verrà fatta un'eccezione perché è considerato un acquisto strategico e sta facendo di tutto per convincere il difensore classe '99 ad accettare il trasferimento. Al momento non è stata presentata alcuna offerta all'Inter, perché la priorità, secondo Sport, era prima ottenere il sì del giocatore che è ormai diviso tra rinnovare con i nerazzurri e andare in Spagna, con propensione per la seconda ipotesi.
Lunedì scorso, riporta la testata, si è tenuto un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'agente Tullio Tinti per chiarire la situazione e discutere del futuro di Bastoni. Dall'incontro è emerso che dopo la sosta per le Nazionali dovrebbero iniziare le trattative tra i due club e a quel punto si arriverà a cifre concrete e si cercherà, sponda blaugrana, di abbassarle il più possibile, magari inserendo una contropartita. In casa Barça sono convinti che con il sì del giocatore la propria posizione nella trattativa sarà rinforzata perché eliminerebbe la possibile concorrenza e metterebbe l'Inter di fronte al rischio di perdere l'ultima occasione per ottenere una cifra importante in cambio, visti i 2 anni di contratto rimasti.
In chiusura, Sport sostiene che Bastoni è praticamente convinto che firmerà con il Barcellona.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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