Grandi cambiamenti in vista nella difesa dell'Inter. Come si legge oggi su Tuttosport, infatti, il reparto arretrato verrà rivisto: Acerbi, De Vrij e Darmian sono al passo d'addio, Bastoni è corteggiato dal Barcellona.

Sono tre i giocatori che Ausilio e Baccin hanno al momento sul taccuino: Solet, Ordonez e Muharemovic. In più, anche Tuttosport rilancia l'indiscrezione dall'Argentina sull'interesse per Lautaro Rivero.