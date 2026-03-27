Intervenendo in conferenza stampa, alla vigilia della sfida amichevole che vedrà impegnata la sua Argentina contro la Mauritania, Lionel Scaloni ha dedicato una battuta anche agli assenti: "Lisandro Martínez, Lo Celso e Lautaro Martínez stanno rientrando da infortuni, ma staranno bene", le parole del ct dell'Albiceleste riportate da El Grafico.