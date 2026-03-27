Prima partita del 2026 con grande impresa per la Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata, capaci di rimontare la bellezza di tre reti ai pari età dell'Inghilterra nell'amichevole giocata quest'oggi al Riano Athletic Center alle porte di Roma. Rimonta che nasce nella ripresa, dopo che gli inglesi si sono trovati avanti di tre reti, e che porta una ben marcata firma interista: a innescare la risalita degli Azzurrini è Matteo Lavelli, che al 67esimo corona una splendida azione personale; cinque minuti dopo, è Giacomo Stabile a firmare il 2-3 con un tocco di tacco eseguito con tempismo e bravura. A suggellare il pareggio, all'89esimo, ci ha pensato l'atalantino Dominic Vavassori.