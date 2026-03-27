"Per dare giudizio bisogna aspettare che le bocce siano ferme". Questo il pensiero di Delio Rossi, intervistato dall'edizione romana del Corriere della Sera per analizzare la stagione della Lazio che è ancora in corsa in Coppa Italia: "L’anno scorso l’Inter è arrivata in fondo in tutte le competizioni, senza però riuscire a vincere nulla. A poche settimane dalla fine dei giochi il giudizio sui nerazzurri sarebbe stato sicuramente diverso. Se la Lazio dovesse riuscire a vincere la Coppa Italia, sarebbe tutto sommato un’annata positiva".

