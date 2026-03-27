 La semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, trasmessa in diretta su Rai 1 e terminata con il successo degli azzurri per 2-0, è stata seguita da 10.036.000 telespettatori, con uno share del 43,82% risultando di gran lunga il programma più visto della prima serata di ieri.

Sezione: News / Data: Ven 27 marzo 2026 alle 15:59 / Fonte: figc.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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