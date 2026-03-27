Il problema della tenuta nei minuti finali continua ad attanagliare l'Inter. Nelle ultime due gare contro Atalanta e Fiorentina sono rispuntati antichi difetti, come riporta il Corriere dello Sport. In generale 8 gol su 24 subiti, un terzo, sono arrivati dopo l'80' in Serie A e anche contro Atletico Madrid e Liverpool la squadra ha compromesso l'accesso diretto agli ottavi di finale nelle battute conclusive.

In totale, l'Inter ha perso 12 punti da situazioni di vantaggio. Il calo non è necessariamente legato alla condizione fisica, ma anche a un aspetto mentale. Soprattutto nelle ultime due la squadra è sembrava voler gestire un po' troppo la rete di vantaggio, invece di affondare il colpo. E contro l'Atalanta, subito dopo il gol, è arrivata la giusta reazione.