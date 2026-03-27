Marco Bellinazzo, intervenuto su Radio TuttoNapoli, ha commentato la notizia del cambio del regolamento della FIGC sul mercato, spiegando perché il Napoli stava rischiando più di altre società: "Perché il parametro sul costo del lavoro si stava abbassando dall’80% al 70%. Questo avrebbe inciso molto su una gestione come quella del Napoli, che distribuisce i costi dei cartellini in modo diverso rispetto ad altri club. E squadre come l’Inter come rientrano nei parametri? Club come Inter, Milan e Juventus rispettano i parametri grazie a ricavi molto elevati. Ad esempio, l’Inter ha avuto un fatturato altissimo grazie alla finale di Champions, e questo le consente di sostenere costi maggiori pur restando nei limiti".

Che ruolo ha il fair play finanziario in tutto questo?

"Oltre al costo della rosa, c’è il tema del pareggio di bilancio: prima il limite era di 30 milioni di perdite in tre anni oggi è stato ampliato fino a 60 milioni Questo parametro, però, entrerà pienamente in vigore solo dalla stagione 2027-28".