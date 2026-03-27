Davide Frattesi può diventare il facilitatore dell'affare Koné con la Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l'azzurro vale 30 milioni per l'Inter conscia che trattenere il centrocampista ex Sassuolo sarà molto difficile.

Frattesi fu corteggiato dalla Roma proprio quando poi avvenne il trasferimento in nerazzurro e ora il giallorosso torna d'attualità. Anche perché l'Inter vuole riprovarci per Koné e potrebbe sfondare quota 40 milioni avvicinandosi a 50. Il compito del francese, se l'operazione andrà in porto, sarà garantire ritmo e forza fisica al centrocampo, nel quadro di una rivoluzione generale in programma nella prossima annata. E in questo senso Frattesi potrebbe dare l'ultimo assist della sua carriera ai nerazzurri.