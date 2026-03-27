Dopo l'ottima prova di Pio Esposito, da subentrato ieri contro l'Irlanda del Nord, anche Fabio Capello si unisce al coro di elogi. "Giocatore vero. Sa difendere palla, fare da sponda, saltare di testa. Kean e Retegui sono due tipi di attaccanti simili, mentre Pio può completare sia l'uno che l'altro. E infatti siamo andati meglio con lui in campo. Anche se il raddoppio lo ha firmato Kean con un bellissimo gol", dice Capello alla Gazzetta dello Sport.