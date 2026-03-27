L'Italia strappa la vittoria contro l'Irlanda del Nord e lo fa con Bastoni, Barella e Dimarco in campo. La Gazzetta dello Sport premia con il 6,5 sia per il centrocampista, che vive 90' da senatore e già in avvio sembra il più vivace di tutti, che per l'esterno sinistro, che si adegua al ritmo gara senza strafare. Voto 6, invece, per il centrale: gli manca intraprendenza e il giallo consiglia a Gattuso la sostituzione.
Sul Corriere dello Sport, invece, Bastoni sale fino al 6,5: imposta e tiene la difesa, maschera il fatto di non essere al meglio. Voto 7 a Barella, fra i migliori del centrocampo, si muove ovunque e cerca spesso Politano. sufficiente Dimarco, troppo solo e poco assistito da Calafiori, ma le gambe gli reggono fino alla fine.
Infine Tuttosport, con Bastoni "fermo" al 6 (non corre rischi e tiene botta pur a corto di condizione), Barella premiato col 6,5 (qualche imprecisione ma sostiene il centrocampo con equilibrio) e Dimarco anch'egli da 6,5 (dal suo sinistro nasce sempre qualcosa di interessante).
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 09:24 videoDimarco e Vicario esultano per la vittoria della Bosnia sul Galles: polemica sui social
- 09:10 NerAzzurri, le pagelle dei quotidiani: Barella da 7 per il CdS, nessuna insufficienza
- 08:56 TS - Club europei su Stankovic, l'Inter ha già fatto la sua scelta. E Chivu sa dove piazzarlo
- 08:42 TS - Carlos Augusto tentenna sul rinnovo: ci prova la Roma. E c'è l'Atletico Madrid sullo sfondo
- 08:28 CdS - Bastoni pesantemente nel mirino del Barcellona: c'è un primo feedback dal lato giocatore
- 08:14 CdS - Difesa Inter, è un rebus: torna il nome di Leoni, due addii sicuri
- 08:00 GdS - Frattesi la carta per Koné: l'Inter all'assalto del francese della Roma
- 00:00 Dopo i playoff vedremo chi è da Inter
- 23:52 La Croazia sfida in amichevole la Colombia a Orlando, Sucic schierato tra i titolari
- 23:45 Italia, l'obiettivo nerazzurro Palestra dopo il debutto in Nazionale: "Emozione unica, ringrazio il Cagliari"
- 23:43 Sarà la Bosnia l'avversaria dell'Italia in finale playoff: Dzeko agguanta l'1-1, poi trionfo ai rigori
- 23:31 Turchia, Montella: "Pensiamo alla finale, Slovacchia o Kosovo non fa differenza"
- 23:16 Italia, Gattuso: "C'è stato da faticare, non era scontato. Adesso giochiamoci questa finale"
- 23:13 InterNazionali - Troppa Francia per il Brasile, l'amichevole di lusso finisce 2-1. Thuram in campo al 66'
- 23:02 Italia U21, 4-0 degli azzurrini sulla Macedonia del Nord. Baldini: "Forti e maturi, bella prestazione"
- 22:47 InterNazionali - L'Italia si guadagna la finale playoff: Tonali-Kean, Irlanda del Nord ko. Zielinski in gol
- 22:33 Compagnoni: "Lukaku, gesto inaccettabile: mi sembra uno strappo grave con il Napoli"
- 22:18 fcinCalhanoglu, nessun allarme: controlli positivi dopo la sostituzione al 90', martedì ci sarà
- 22:03 Marcolin: "L’Inter deve avere paura di Napoli e Milan, le prossime due saranno decisive"
- 21:48 Napoli, scoppia il caso Lukaku: l'attaccante resta ad allenarsi in Belgio, malumore nel club
- 21:33 Napoli, Buongiorno ricorda lo Scudetto dell'anno scorso: "Un'emozione incredibile"
- 21:18 Adani: "Mi aspetto una partita da Barella vero, serve il tuttocampista per trascinare l'Italia"
- 21:03 Calhanoglu: "L'infortunio ha influito sul mio morale, ho cercato di restare forte. L'Inter e Chivu mi hanno aiutato"
- 20:49 Francia, amichevole di lusso negli USA contro il Brasile: Thuram parte dalla panchina
- 20:34 Abodi: "Siamo artefici del nostro destino". Buonfiglio: "Grande fiducia nei giocatori"
- 20:19 Italia, Riccio: "Importante sbloccare subito, ma se non riusciamo niente isterismi"
- 20:05 5 in SCADENZA, novità DARMIAN. ACERBI in ARABIA e SOMMER vice? Rebus DE VRIJ. MIKI valuta il RITIRO
- 19:50 Playoff Mondiali, la Turchia fa festa. Calhanoglu taglia un traguardo personale, poi esce nel finale di gara
- 19:35 InterNazionali - L'Italia si gioca i Mondiali: tre interisti titolari. Maglia dal 1' per Zielinski in Polonia-Albania
- 19:20 Amantino Mancini: "Scudetto, tengo l'Inter come favorita. Balotelli ha perso il timing, un peccato"
- 19:05 Toni: "Se l'Inter sta facendo così male, allora le altre? Conte è uno stratega ed è a -7..."
- 18:50 Materazzi carica gli azzurri: "L’Italia chiamò. Oggi, come allora"
- 18:35 L'annuncio della FIGC: "Un minuto di raccoglimento in memoria di Savoldi prima di Italia-Irlanda del Nord"
- 18:21 Como-Inter, biglietti del settore ospiti in vendita da venerdì 3 aprile
- 18:07 Il 5 aprile alle 20.45 è in programma Inter-Roma. Dove vederla in TV
- 17:53 Galante: "Mano di Pongracic, ho letto di pallone inatteso. Ma di cosa parliamo? Non c'è uniformità"
- 17:40 GdS - Carlos Augusto è il jolly perfetto. L'Inter pronta al rinnovo, ma il giocatore chiede tempo: il motivo
- 17:23 Roma, Malen avvisa l'Inter: "In questo momento mi sento in forma. Ed è anche merito del club"
- 17:09 Serie A, nessun interista in lizza per il Player of The Month di marzo: ecco i sei candidati
- 16:55 Playoff Mondiale, le formazioni ufficiali di Turchia-Romania: Calhanoglu parte regolarmente dal via
- 16:40 Calcio italiano in lutto: è morto l'ex attaccante Beppe Savoldi
- 16:26 FOTO - Lautaro Martinez, il recupero prosegue bene: oggi l'argentino si è allenato sul campo
- 16:12 Paesi Bassi, Koeman: "Farò più cambi tra un'amichevole e l'altra. La rosa per il Mondiale? Ho in mente 20-21 giocatori"
- 15:58 El Confidencial - Format Champions League, un matematico porta l'Uefa in tribunale
- 15:43 Carragher: "Salah si ritiene ancora un top. Lo vedo bene in Italia, magari all'Inter"
- 15:30 Dai FISCHI al BARCELLONA, BASTONI può veramente DIRE ADDIO? PREZZO e CAMBIO MODULO: la DISCUSSIONE
- 15:16 Viviano duro: "Rigore di Pongracic, giustificazione peggio della decisione. Lo sanno che il pallone rimbalza?"
- 15:01 Vanheusden: "Il ritiro dal calcio? La scelta più 'facile'. Andai all'Inter non per soldi, ma per crescere. Il primo infortunio..."
- 14:48 Pazzini: "Esposito ha un vantaggio rispetto agli altri azzurri. Chivu allenatore? Non lo avrei detto perché..."
- 14:34 From UK - C'è anche l'Inter in fila per il giovane talento olandese Nijstad
- 14:21 Stasera Brasile-Francia: Thuram dalla panchina, Deschamps punta su un tridente da sogno dietro Mbappé
- 14:07 Matri: "Pio Esposito assomiglia molto a Toni, il paragone con Vieri lo trovo meno adatto"
- 13:52 Ludi (DS Como): "Le coppe potrebbero aiutarci a tenere Nico Paz. Scudetto, l'Inter ha tutto per vincere"
- 13:38 Inter, sarà rivoluzione in difesa. In tre saluteranno: i profili che piacciono. Muharemovic intrecciato a Bastoni
- 13:24 Zalewski: "Con Zielinski rapporto speciale, era il mio idolo quando ero bambino. Ora penso sia il migliore in Serie A"
- 13:10 Sky - Italia-Irlanda del Nord, annullata all'ultimo la presenza di Lautaro Martinez a Bergamo
- 12:55 Olé - Argentina verso il Mondiale 2026: a fine maggio l'inizio del ritiro. Con possibile amichevole
- 12:41 Mutu: "Chivu ha avuto un'opportunità che capita una volta nella vita. Vorrei andarlo a trovare"
- 12:28 Marca - Il Real Madrid riacquisterà Nico Paz: motivi sportivi ed economici
- 12:14 Sport - Bastoni, rinnovo con l'Inter o trasferimento al Barcellona. In caso di cessione, Oaktree vuole due colpi top
- 12:00 Dal NERAZZURRO all'AZZURRO: GATTUSO rischia BASTONI? Attenzione in vista di INTER-ROMA...
- 11:45 L'Inter segue da vicino Lautaro Rivero, difensore del River Plate. In arrivo un'offerta 'allettante'
- 11:30 Materazzi: "Il 5 maggio l'unico rimpianto, brucia ancora. Io al Milan? Sarebbe stata la sfida più grande della mia carriera"
- 11:16 GdS - Soulé punta l'Inter, da due giorni in gruppo. La Roma con lui ha un altro passo
- 11:02 TS - Mkhitaryan-Inter, rinnovo in stand-by: il giocatore riflette (e potrebbe ritirarsi)
- 10:48 Corsera - Pellegrini via dalla Roma a zero. Inter, Napoli e Juventus alla finestra
- 10:34 fcinPer Darmian ultimi mesi all'Inter. Tre club si sono già mossi per la prossima stagione: i dettagli
- 10:20 Di Michele: "L'Inter che pareggia a Firenze ci dice che nulla è già deciso. In Champions il sorteggio peggiore"
- 10:06 Vieri: "Lasciamo tranquillo Esposito: guardate Yamal. Ma stasera meglio a gara in corso perché..."
- 09:52 GdS - Inter: ripresa in dodici con Chivu. Mkhitaryan, niente Roma?