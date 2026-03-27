L'Italia strappa la vittoria contro l'Irlanda del Nord e lo fa con Bastoni, Barella e Dimarco in campo. La Gazzetta dello Sport premia con il 6,5 sia per il centrocampista, che vive 90' da senatore e già in avvio sembra il più vivace di tutti, che per l'esterno sinistro, che si adegua al ritmo gara senza strafare. Voto 6, invece, per il centrale: gli manca intraprendenza e il giallo consiglia a Gattuso la sostituzione.

Sul Corriere dello Sport, invece, Bastoni sale fino al 6,5: imposta e tiene la difesa, maschera il fatto di non essere al meglio. Voto 7 a Barella, fra i migliori del centrocampo, si muove ovunque e cerca spesso Politano. sufficiente Dimarco, troppo solo e poco assistito da Calafiori, ma le gambe gli reggono fino alla fine.

Infine Tuttosport, con Bastoni "fermo" al 6 (non corre rischi e tiene botta pur a corto di condizione), Barella premiato col 6,5 (qualche imprecisione ma sostiene il centrocampo con equilibrio) e Dimarco anch'egli da 6,5 (dal suo sinistro nasce sempre qualcosa di interessante).