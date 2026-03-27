Il nome di Leo Ostigard, difensore norvegese classe 1999 di proprietà del Genoa, è finito anche sul taccuino degli uomini di mercato della Juventus, secondo Tuttosport. Che, nell'edizione odierna, parla di primi contatti esplorativi per l'ex giocatore del Napoli per cui ha mostrato il proprio apprezzamento anche l'Inter. Stando al quotidiano torinese, comunque, è ancora prematuro per parlare di un derby d’Italia da giocare sui tavoli delle trattative.