Il capitano della nazionale turca di calcio, Hakan Calhanoglu, in merito alla vittoria per 1-0 contro la Romania nelle qualificazioni europee ai Mondiali FIFA 2026, che ha garantito alla Turchia l'accesso alla finale dei playoff (lunedì a Pristina contro il Kosovo), ha dichiarato: "Non vogliamo perdere questa gioia; vogliamo continuare a viverla, sia per noi stessi che per la nostra nazione".

Parlando con i giornalisti dopo la partita giocata allo stadio Tupras, Calhanoglu ha esordito dicendo di essere molto contento che la sua squadra avesse superato il primo turno. Il calciatore 32enne, affermando di aver sentito la pressione, ha dichiarato: "Dopo 24 anni, tutti vogliono partecipare ai Mondiali. Anche noi proviamo la stessa sensazione. Siamo molto contenti di aver superato questa partita. Ne resta ancora una. Speriamo di prepararci bene anche per quella. La cosa più importante ora è riposare bene e prepararsi al meglio. Analizzeremo l'avversario quando andremo a Riva. Siamo molto contenti, ma non è ancora finita".

Ricordando che l'allenatore Vincenzo Montella aveva detto che la partita contro la Romania non sarebbe stata facile, il giocatore esperto ha affermato: "Tutti si aspettavano una vittoria per 3-0 o 4-0, ma sapevamo che non sarebbe stata una partita di quel tipo. La nazionale rumena è un'ottima squadra. Il nostro ex allenatore (Mircea Lucescu, ndr) lavora lì e conosce ogni giocatore. Siamo stati pazienti e abbiamo sempre avuto il controllo della partita. La squadra è motivata e tutti sono positivi. Anche l'atmosfera nello spogliatoio è fantastica, come sempre. Si vede da vicino e continueremo su questa strada. Non vogliamo perdere questa felicità; vogliamo continuare a viverla, sia per noi stessi che per la nostra nazione", ha dichiarato.

Parlando della sua 103esima presenza con la maglia della nazionale, che lo rende il terzo giocatore con il maggior numero di presenze nella storia della nazionale, il centrocampista dell'Inter ha aggiunto: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al mio percorso in nazionale, i miei allenatori e i miei compagni più grandi. Sono molto felice e orgoglioso di aver disputato la mia 103esima partita con la nazionale. Spero che ce ne saranno molte altre. Il mio unico obiettivo è partecipare ai Mondiali da capitano. È l'unica cosa che mi manca nella mia esperienza in nazionale. Spero che accada. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra; tutti i miei fratelli stanno dando il massimo. Mi stanno aiutando tutti. Credo che sarà un grande torneo se ci qualificheremo. Perché abbiamo disputato un ottimo torneo anche agli Europei. Cerchiamo di qualificarci, e poi vedremo cosa succederà".