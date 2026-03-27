Continua il braccio di ferro tra Romelu Lukaku e il Napoli. L'attaccante, che era atteso ieri a Caste Volturno per l'allenamento della squadra, è rimasto in Belgio nonostante sia stato dispensato dagli impegni con la sua nazionale. Stando alle informazioni di Sky Sport, Big Rom sarà sicuramente multato per questo comportamento e verrà messo fuori rosa, qualora non dovesse presentarsi nel centro sportivo alla ripresa dei lavori verso la gara di Pasquetta contro il Milan, che dovrebbe essere fissata per la giornata di martedì.