Casemiro saluterà il Manchester United al termine della stagione, quando il suo contratto arriverà alla scadenza. Il centrocampista, accostato anche all'Inter per la prossima annata, l'ha fatto intuire parlando alla stampa dopo il ko del Brasile in amichevole contro la Francia: "Mi trovo ancora molto bene (a Manchester, ndr) - le paroel del brasiliano raccolte da The Athletic -. Credo che l'annuncio sia ormai ufficiale. È enorme l'affetto che i tifosi mi hanno dimostrato, ma credo davvero che la decisione sia presa e definitiva. Mi sto divertendo in questo momento. Credo che ci saranno momenti emotivamente difficili in queste ultime partite al Manchester United".