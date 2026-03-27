La Roma sta cercando un sostituto per Zeki Celik, in scadenza di contratto coi giallorossi e seguito da Juve, Inter, Napoli, Galatasaray e Liverpool. In realtà un cambio naturale la Roma ce l'ha in casa ed è Wesley, che in questi mesi si è adattato a sinistra ma è un destro.

Per la fascia opposta i giallorossi hanno fatto un tentativo per Bernasconi, respinto dall'Atalanta e ora hanno messo gli occhi su Carlos Augusto, che finora non ha ancora rinnovato con l'Inter per valutare soluzioni che gli diano maggiore continuità. I nerazzurri hanno offerto un aumento da 2,2 a 3,3 milioni di euro a stagione, sullo sfondo c'è anche l'Atletico Madrid, che già ci hanno provato l'estate scorsa.