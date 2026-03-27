Denzel Dumfries è partito titolare nella sfida amichevole che vede la Nazionale olandese impegnata alla Johan Cruijff Arena contro la Norvegia. Ronald Koeman, CT degli Oranje, non rinuncia quindi all'esterno dell'Inter mentre porta inizialmente in panchina l'altro rappresentante nerazzurro Stefan de Vrij.

Sezione: News / Data: Ven 27 marzo 2026 alle 20:57
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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