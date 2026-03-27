Ieri è arrivato il debutto con la maglia della Nazionale azzurra, a suggello di una stagione decisamente importante per lui. Marco Palestra, terzino destro di proprietà dell'Atalanta e protagonista di un'annata di alto livello col Cagliari, continua a essere oggetto del desiderio dell'Inter come di altre big. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha una strategia per superare la concorrenza e per far cedere la Dea, che valuta 40 milioni di euro il suo gioiellino; strategia che verte intorno ad un asso nella manica di nome Luis Henrique.
Il brasiliano, arrivato la scorsa estate dall'Olympique Marsiglia, potrebbe essere sacrificato dopo appena una stagione avendo anche offerte che toccano i 30 milioni. Una sua cessione liberebbe lo spazio e soprattutto le risorse per arrivare a Palestra, considerato il candidato ideale per il progetto-quinto, ovvero l’ala a tutta fascia di prospettiva. Queste le intenzioni, poi bisognerà vedere quali saranno gli eventuali sviluppi.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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