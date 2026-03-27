Intervistato dai media croati, Branimir Mlacic, difensore classe 2007 che era finito nel mirino dell'Inter, ha spiegato che la scelta di trasferirsi all'Udinese a gennaio è stata presa a ragion veduta, come step intermedio per provare a raggiungere un livello più alto in futuro: "È un onore essere stato contattato da un colosso come l'Inter, ma non credo si debbano saltare delle tappe - le sue parole -. Spero che arrivi il momento in cui sarò pronto per quel livello. Per quanto riguarda la Roma, in quel momento non si è concretizzato e ho optato per l'Udinese".