Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, è in programma al Meazza la delicata partita tra Inter e Roma e Gian Piero Gasperini non sa ancora se potrà contare su Matias Soulé, fermo ai box dallo scorso 15 febbraio a causa di una fastidiosa pubalgia. La pausa ad oggi non ha portato grandi benefici e l'argentino continua a lavorare a Trigoria per evitare ricadute e recuperare nel modo migliore possibile, senza forzature.

L'obiettivo dello staff tecnico è portarlo al 100% per il finale di stagione, anche se Gasperini spera di poterlo riavere a disposizione dopo la sosta per la trasferta milanese, anche se certezze ad oggi non ce ne sono.