Lautaro Martinez continua a lavorare ad Appiano Gentile insieme a Henrikh Mkhitaryan, a parte, mentre i compagni di squadra rimasti alla Pinetina durante la sosta per le nazionali stanno svolgendo gli allenamenti con il gruppo dell'Under 23.

Come si legge sul Corriere dello Sport, l'argentino è considerato guarito, ma continuerà ad allenarsi da solo fino alla prossima settimana, quando torneranno i nazionali. Lavorerà a livello atletico e sulla forza, in modo da poter spingere subito e rifinire la condizione in vista della Roma.