Mentre la nazionale italiana è impegnata a giocarsi il Mondiale nei playoff, con Alessandro Bastoni in campo ieri contro l'Irlanda del Nord, secondo il Corriere dello Sport proprio da parte del centrale arrivano i primi riscontri (negativi) riguardo al pressing del Barcellona.

La situazione di Bastoni condizionerà non poco il mercato estivo, ovviamente. Ma ad oggi, secondo il quotidiano, non risulta che abbia aperto alla possibilità di lasciare il suo attuale club. In ogni caso sono da mettere in conto evoluzioni riguardo al futuro del calciatore.

Sezione: Copertina / Data: Ven 27 marzo 2026 alle 08:28
Autore: FcInterNews Redazione
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