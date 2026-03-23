"Siamo stati bravissimi a rimanere in partita dopo il gol preso. Abbiamo avuto una decina di minuti in cui abbiamo perso un po' di autostima contro una grandissima squadra, ma quello che mi piace è che riusciamo a reagire e stare in partita". Così Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, commenta a La Nuova Ds la prova dei toscani contro l'Inter.

"Da lì siamo stati bravi a tornare a seguire il piano gara, le due mezzeali sono stati bravi a schermare le loro punte che sono brave nelle combinate e siamo usciti anche nel gioco, soprattutto nel secondo tempo - aggiunge il tecnico - Il pareggio ci va un po' stretto ma ce lo teniamo".