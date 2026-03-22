Insieme al Player of the Match Nicolò Fagioli, per commentare ai microfoni di DAZN l’esito della sfida tra Fiorentina e Inter si presenta anche Cher Ndour, altro protagonista dell’incontro grazie al suo gol del pareggio.

Ti ha voluto Fagioli qui a parlare, questo è simbolo dell’unione del gruppo in una stagione dove non era così scontato.

“Concordo con Fagioli per l’analisi del match e per il punto che fa tanto anche se non siamo ancora fuori dalla zona pericolo. Facciamo passi avanti comunque, le sue belle parole rappresentano la bella squadra che siamo diventati. Ci incoraggiamo l’un l’altro e questo ci porta a fare passi avanti”.

Cosa hai pensato sulla parata finale di De Gea?

“Sappiamo che grande portiere che è, ha fatto una grande parata. Ci ha tenuti in vita ancora una volta”.