Miralem Pjanic avvisa la Nazionale italiana delle insidie, soprattutto ambientali, che nasconde la finale playoff mondiale contro la Bosnia che si giocherà martedì, a Zenica: "Mi piace ciò che sta facendo la mia nazionale, sono sincero - ha detto l'ex centrocampista di Juve e Roma a 'Sky Calcio Unplugged' -. Vedo i giocatori molto motivati, non hanno paura. Sarà una bolgia, ci sarà un'atmosfera che non ho vissuto nemmeno io da giocatore della Bosnia. C'è tanto entusiasmo, il Paese si ferma. Sarà una una partita dura".