Michael O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord, nella conferenza stampa post-partita ha voluto elogiare il centrocampo dell'Italia: "Per me Tonali è uno dei centrocampisti più forti della Premier League, poi Locatelli nella Juve e Barella nell'Inter. I nostri invece sono giovani centrocampisti che cresceranno e hanno giocato contro una mediana molto esperta", ha concluso.