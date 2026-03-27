Il Feyenoord sogna il grande ritorno di Stefan de Vrij, magari già la prossima estate. Il club di Rotterdam vuole assolutamente un rinforzo nel pacchetto dei centrali, dato che Gernot Trauner, Thomas Beelen e Malcolm Jeng sono infortunati, e né Anel Ahmedhodzic né Tsuyoshi Watanabe sono realmente convincenti. Tuttavia, le probabilità che De Vrij torni al De Kuip già nel 2026 sono scarse: secondo le ultime indiscrezioni, sul difensore neerlandese è forte l'interesse del Fenerbahçe, che intende ingaggiarlo con un'offerta contrattuale particolarmente vantaggiosa per rimetterlo in tandem con Milan Skriniar, come nei primi anni all'Inter.

Il Feyenoord potrebbe quindi puntare in alternativa su Danilho Doekhi, che già fu al centro di un tentativo nell'ultima sessione di gennaio. Tuttavia, il giocatore è rimasto all'Union Berlino, dove il suo contratto scade la prossima estate.