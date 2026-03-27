Henrikh Mkhitaryan continua a lavorare a parte in questi giorni ad Appiano Gentile. Secondo La Gazzetta dello Sport, le speranze di vedere il centrocampista armeno titolare nella partita contro la Roma sono molto ridotte: quasi impoosibile che possa esserci, diversamente da Lautaro Martinez.

Ad Appiano Gentile, per rendere più folto il gruppo, sono stati aggregati diversi Under 23 come Spinaccè, Bovo, Maye e Kaczmarski, ma anche alcuni Primavera che stanno infoltendo la truppa.