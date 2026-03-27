Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Nesta, presente ieri alla New Balance Arena per assistere a Italia-Irlanda del Nord, ha analizzato quanto accaduto a Bergamo: "Mi sono preoccupato anche io nel primo tempo. Se i valori escono fuori, non c'è partita con nessuna delle Nazionali impegnate nel playoff. Il problema però è la pressione che ti mette la maglia dell'Italia, che è superiore rispetto per esempio a quella di Bosnia o Irlanda del Nord. La gestione del primo tempo è stata il frutto della tensione che avevano gli azzurri. Bisogna essere consapevoli che ancora è dura, anzi che in Bosnia sarà ancora più dura che contro l'Irlanda del Nord perché giocheremo in trasferta, in un ambiente caldissimo e con valori superiori rispetto ai nordirlandesi che non mi hanno fatto una grande impressione".

Nelle sue parole anche un messaggio per Alessandro Bastoni: "Bastoni da centrale sfrutta meno le sue caratteristiche offensive, ma devo fargli i complimenti perché gli hanno rotto un sacco le scatole per la simulazione e ieri, pur non essendo al meglio, è tornato facendo una grande partita. Io sono passato sempre per giocatore corretto, ma anche io ho simulato tantissime volte. La morale a Bastoni non la farò mai, per me è super".