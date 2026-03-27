La lotta per lo scudetto si è riaperta e con lei si è riacceso anche il dibattito sulla conferma di Christian Chivu sulla panchina dell'Inter. Secondo i bookmaker il tecnico romeno sarà sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione, a prescindere da quello che sarà il finale di quella in corso: la permanenza dell'ex difensore a Milano è offerta a 1,40 su Sisal.

Sullo sfondo c'è ancora Cesc Fabregas, tecnico del Como in lavagna a 7,50 per un eventuale approdo all'Inter dopo le insistenti voci della passata estate in seguito all'addio di Simone Inzaghi.