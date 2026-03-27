In vista della partita della Nazionale Under 19 di domani pomeriggio a Cosenza contro la Slovacchia, Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter Under 20, parla ai microfoni dei canali ufficiali della FIGC il giorno dopo aver compiuto 19 anni: "Sono giorni molto belli, sto vivendo tante emozioni, tra l’indossare la maglia azzurra e il compleanno. Questo è un gruppo che sta insieme da tanti anni: stiamo bene, e questa è la nostra forza, che ci ha portato anche a vincere l’ultimo Europeo Under 17”.

Capitano di quella squadra capace a Cipro di alzare il trofeo nel 2024, Mosconi spera di poter bissare quell’esperienza: “Ma spero intanto di farmi un regalo di compleanno domani”. Poi ci sarà la Turchia, in vista di un’estate che potrebbe essere scandita dalla fase finale dell’Europeo in Galles ma anche dall’esame di maturità: “A scuola ho la media dell’8, sia io che la mia famiglia teniamo molto allo studio. Per l’esame c’è un po’ d’ansia, ma sono pronto”.