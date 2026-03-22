Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza dopo il pareggio ottenuto contro l'Inter. Di seguito le sue parole.

Avete fatto una grande partita contro una grande squadra...

"Abbiamo fatto una gara incredibile contro la squadra più forte della A. Siamo felici: lo stadio è stato il dodicesimo uomo in campo. La sosta, adesso, arriva nel momento giusto della stagione e dopo la sosta saremo carichi".

Questa gara aumenta il rammarico per la stagione complessiva?

"Il rammarico deve essere finito, la Fiorentina gli anni passati giocava per altri obiettivi. Ora dobbiamo mettere l'elmetto per lottare.

Qual è stato il punto della vostra svolta?

"Prima facevamo più riunioni che allenamenti. Siamo migliorati fisicamente e mentalmente. Puoi sempre fare peggio, ma oggettivamente era difficile fare peggio di così. Ora stiamo tutti bene fisicamente. Lo staff e il mister ci hanno aiutato, tranne la gara di Udine, stiamo facendo bene. La svolta? A Como".

La quota salvezza si alzerà?

"Sicuramente. Il destino è nelle nostre mani, siamo carichi per fare una grandissima partita a Verona dopo la sosta".