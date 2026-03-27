Intervenendo sulle frequenze di Radio Sportiva, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche di questioni nerazzurre, focalizzandosi in particolar modo su due giocatori. Il primo è Marcus Thuram: "Non sta disputando una stagione esaltante, ma è un calciatore che all'estero ha mercato. E l'Inter non rifiuterebbe un'offerta se fosse interessante".

Il discorso si sposta poi su Alessandro Bastoni: "Se andasse via, ci sono diversi difensori sul taccuino ma il nome forte a livello mediatico non è ancora emerso. Giocatori come De Vrij e Acerbi sono a fine corsa, in difesa sarà rivoluzione".