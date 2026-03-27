Chi è il miglior giocatore dell'Inter dell'ultimo mese? Il club nerazzurro lancia come da abitudine il sondaggio per il Betsson Player of the Month di marzo, con quattro giocatori candidati: in lizza ci sono Piotr Zielinski, Pio Esposito, Yann Bisseck e Carlos Augusto. La palla passa ora ai tifosi, chiamati a votare il migliore sui canali social del club interista.