In attesa dei quarti di finale di Champions League, la Uefa si appresta a pagare i premi di partecipazione a playoff e ottavi di finale, come riporta Calcio e Finanza. Nel complesso, si legge, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di 192 milioni di euro in termini di bonus, suddivisi tra i 16 milioni di euro complessivi (1 milione di euro a ognuno dei 16 club) per l’accesso ai playoff e 176 milioni di euro (11 milioni per ognuno dei 16 club) per la qualificazione agli ottavi di finale della manifestazione.

Secondo i calcoli del sito tematico, ai club italiani spetta un incasso totale di 14 milioni di euro, dei quali la quota maggiore spetta all'Atalanta qualificata agli ottavi con 12 milioni. Solo un milione di euro per Inter e Juve, eliminate rispettivamente da Bodo/Glimt e Galatasaray ai playoff.