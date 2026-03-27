Marcus Thuram, entrato al posto di Kylian Mbappé al 66esimo minuto di Brasile-Francia, potrebbe partire titolare nell'amichevole contro la Colombia di domenica, al Northwest Stadium di Landover. Lo ha fatto capire tra le righe Didier Deschamps, ct dei Bleus, parlando ai microfoni di TF1, a margine della vittoria nel test di lusso contro i verdeoro: "Ho intenzione di fare molti cambi, forse anche 11. Era questo il mio piano. Voglio vedere i giocatori", le parole del tecnico transalpino.