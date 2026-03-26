Amichevole di prestigio al Camping World Stadium di Orlando dove si sfideranno Colombia e Croazia. Fischio d’inizio a mezzanotte e mezza, con un po’ di Inter in campo. Sarà infatti titolare il nerazzurro Petar Sucic. In campo con lui anche l’ex interista Ivan Perisic, con la fascia da capitano.

Colombia 4-2-3-1: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

Croazia 3-4-2-1: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Mario Pasalic Moro, Sucic, Perisic; Marco Pasalic, Vlasic; Matanovic