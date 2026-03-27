Zlatko Dalic ha tenuto fede a ciò che aveva preannunciato alla vigilia di Croazia-Colombia ricorrendo a un ampio turnover per non stancare troppo i suoi giocatori. "Siamo nel pieno del campionato, i giocatori sono provati - le parole del ct croato dopo la vittoria in amichevole a Orlando riportate da Hns.team -. Sarebbe un inconveniente per gli allenatori delle squadre di club, se i giocatori giocassero per intero in entrambe le partite. Per questo abbiamo concordato di fare otto sostituzioni, per dare spazio a tutti, visto che abbiamo due partite e 23 giocatori in rosa. È un'opportunità per far giocare tutti".

Per la cronaca, Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è rimasto in campo per un'ora, sostituito da Martin Baturina.