"Ci rimane un ultimo incontro per placare il desiderio che abbiamo avuto dal 2002. Il vostro sostegno ci dà forza, continueremo a lottare fino all'ultima goccia di sudore". Così si è espresso Hakan Calhanoglu attraverso i suoi canali social, dopo la vittoria per 1-0 della Turchia contro la Romania che vale la qualificazione per la Nazionale della mezza luna alla finale playoff Mondiale, in programma lunedì 31 marzo a Pristina contro il Kosovo.

A commento del post, Arda Guler, stellina del Real Madrid, ha elogiato il suo capitano con un semplice "Maestro".